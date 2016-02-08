Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 1Folge 13vom 08.02.2016
52 Min.Folge vom 08.02.2016Ab 6

Neben den bekannten KandidatInnen wollen auch viele Unabhängige beim Rennen um die Hofburg mitmischen. Bei "Pro und Contra" stellen sich die Aussichtsreichsten davon erstmals einer Diskussion: Richard Lugner (Baumeister und Society-Löwe), Elfriede "El" Awadalla (Schriftstellerin), Robert Marschall (Obmann der EU-Austrittspartei), Martin Wabl (ehem. Richter) und Adrien Luxemburg (selbstständiger Unternehmensberater und Autor). Ganze Folge vom 08.02.2016

