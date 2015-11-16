Pro und Contra Spezial vom 14.11.2015Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 6: Pro und Contra Spezial vom 14.11.2015
40 Min.Folge vom 16.11.2015Ab 6
PULS 4 Infochefin Corinna Milborn spricht in einem Pro und Contra Spezial über die Terroranschläge in Paris. Was sind die Folgen für Österreich und was kann gegen den Terrorismus gemacht werden? Ganze Folge vom 14.11.2015
