Pro und Contra
Folge 105: Pro und Contra vom 15.04.2013
15.04.2013
Gleich zu zwei Volksbegehren sind die ÖsterreicherInnen ab diesen Montag aufgerufen. Das Kirchen- und Demokratievolksbegehren. Aber sind die Österreicher überhaupt fit für so viel direkte Demokratie? Darüber diskutierte Corinna Milborn in zwei Diskussionsrunden unter anderem mit Johannes Voggenhuber, Staatssekretär Sebastian Kurz, Dompfarrer Toni Faber oder Nico Alm. Ganze Folge vom 15.04.2013
