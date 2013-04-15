Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pro und Contra

Pro und Contra vom 15.04.2013

PULS 4Staffel 1Folge 105vom 15.04.2013
Pro und Contra vom 15.04.2013

Pro und Contra vom 15.04.2013Jetzt kostenlos streamen

Pro und Contra

Folge 105: Pro und Contra vom 15.04.2013

54 Min.Folge vom 15.04.2013Ab 6

Gleich zu zwei Volksbegehren sind die ÖsterreicherInnen ab diesen Montag aufgerufen. Das Kirchen- und Demokratievolksbegehren. Aber sind die Österreicher überhaupt fit für so viel direkte Demokratie? Darüber diskutierte Corinna Milborn in zwei Diskussionsrunden unter anderem mit Johannes Voggenhuber, Staatssekretär Sebastian Kurz, Dompfarrer Toni Faber oder Nico Alm. Ganze Folge vom 15.04.2013

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Pro und Contra
PULS 4
Pro und Contra

Pro und Contra

Alle 5 Staffeln und Folgen