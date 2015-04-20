Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zwei Flüchtlingstragödien in einer Woche zeigen erschreckend deutlich: Die EU-Politik muss dringend Maßnahmen ergreifen. Wie könnte eine Lösung aussehen? Müssen wir mehr Geld für die Rettung in die Hand nehmen oder schon zuvor versuchen, Flüchtlinge von der Überfahrt abzuhalten? Ganze Folge vom 20.04.2015

