Pro und Contra

Pro und Contra vom 22.04.2013

PULS 4Staffel 1Folge 112vom 22.04.2013
Pro und Contra vom 22.04.2013

51 Min.Folge vom 22.04.2013Ab 6

"Umvolkung", "Mischling" und "geheilte Schwule": Wo sind die Grenzen der Meinungsfreiheit? Wie weit darf Meinungsfreiheit eigentlich gehen. Darüber diskutierte Florian Danner unter anderem mit dem Weihbischof von Salzburg Andreas Laun, dem Sprecher von SOS Mitmensch und Autor Alexander Pollak, dem stellvertretenden FPÖ Bundesparteiobmann Johann Gudenus, oder der ehemaligen ÖH Vorsitzenden und Bundeskandidatin der Grünen Sigrid Maurer. Ganze Folge vom 22.04.2013

PULS 4
