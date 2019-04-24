Zum Inhalt springenBarrierefrei
Drama um Bergsteiger: Wo liegt die Grenze zwischen Abenteuer und Wahnsinn?

PULS 4Staffel 1Folge 114vom 24.04.2019
Folge 114: Drama um Bergsteiger: Wo liegt die Grenze zwischen Abenteuer und Wahnsinn?

52 Min.Folge vom 24.04.2019Ab 6

Drei der weltbesten Alpinisten, darunter die Tiroler David Lama und Hansjörg Auer, sind in den Rocky Mountains tödlich verunglückt. Die Erschütterung ist groß, und eine große Frage stellt sich: Warum begeben sich Menschen bewusst in Todesgefahr? Darüber diskutieren bei Pro und Contra u.a. Skiflug-Legende Toni Innauer und der Extrembergsteiger Christian Stangl.

