Drama um Bergsteiger: Wo liegt die Grenze zwischen Abenteuer und Wahnsinn?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 114: Drama um Bergsteiger: Wo liegt die Grenze zwischen Abenteuer und Wahnsinn?
52 Min.Folge vom 24.04.2019Ab 6
Drei der weltbesten Alpinisten, darunter die Tiroler David Lama und Hansjörg Auer, sind in den Rocky Mountains tödlich verunglückt. Die Erschütterung ist groß, und eine große Frage stellt sich: Warum begeben sich Menschen bewusst in Todesgefahr? Darüber diskutieren bei Pro und Contra u.a. Skiflug-Legende Toni Innauer und der Extrembergsteiger Christian Stangl.
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Puls4