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Pro und Contra

Wer wird Präsident? Das Duell vom 04.04.2016

PULS 4Staffel 1Folge 14vom 04.04.2016
Wer wird Präsident? Das Duell vom 04.04.2016

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Folge 14: Wer wird Präsident? Das Duell vom 04.04.2016

72 Min.Folge vom 04.04.2016Ab 6

Die beiden unabhängigen Präsidentschaftskandidaten Irmgard Griss und Richard Lugner treffen bei einem Duell aufeinander und müssen dabei verschiedene Aufgaben meistern. Wer besteht das Duell besser? Ganze Folge vom 04.04.2016

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