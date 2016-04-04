Wer wird Präsident? Das Duell vom 04.04.2016Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 14: Wer wird Präsident? Das Duell vom 04.04.2016
72 Min.Folge vom 04.04.2016Ab 6
Die beiden unabhängigen Präsidentschaftskandidaten Irmgard Griss und Richard Lugner treffen bei einem Duell aufeinander und müssen dabei verschiedene Aufgaben meistern. Wer besteht das Duell besser? Ganze Folge vom 04.04.2016
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