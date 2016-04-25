Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 25.04.2016Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 116: Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 25.04.2016
51 Min.Folge vom 25.04.2016Ab 6
Nie zuvor war ein Präsidentschaftswahlkampf so intensiv wie dieses Jahr. Auch deshalb, weil es um viel mehr als unser zukünftiges Staatsoberhaupt geht. Was bedeutet das Ergebnis des ersten Wahlgangs für die jeweiligen Parteichefs der Regierungsparteien? Wird die Stichwahl zwischen Norbert Hofer und Alexander Van der Bellen ein Lagerwahlkampf? Wer hat mehr Chancen auf das Präsidentenamt? Bei "Pro und Contra" diskutieren Journalisten und die Jugendvertreter der Parteien über die Auswirkungen dieser Wahl. Ganze Folge vom 25.04.2016
Pro und Contra
6
