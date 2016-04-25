Zum Inhalt springenBarrierefrei
Nie zuvor war ein Präsidentschaftswahlkampf so intensiv wie dieses Jahr. Auch deshalb, weil es um viel mehr als unser zukünftiges Staatsoberhaupt geht. Was bedeutet das Ergebnis des ersten Wahlgangs für die jeweiligen Parteichefs der Regierungsparteien? Wird die Stichwahl zwischen Norbert Hofer und Alexander Van der Bellen ein Lagerwahlkampf? Wer hat mehr Chancen auf das Präsidentenamt? Bei "Pro und Contra" diskutieren Journalisten und die Jugendvertreter der Parteien über die Auswirkungen dieser Wahl. Ganze Folge vom 25.04.2016

