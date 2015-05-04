Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 04.05.2015Jetzt kostenlos streamen
Wie gefährlich ist die Abhängigkeit zwischen Politik und Medien? In „Pro und Contra“ diskutieren u.a. Wutbürger Roland Düringer, ÖVP-Generalsekretär Gernot Blümel und Kurier-Chefredakteur Helmut Brandstätter. Außerdem nehmen Christian Nusser, Chefredakteur, Tageszeitung "Heute" und Josef Kalina, Eigentümer der PR-Agentur "Unique Relations", ehem. Bundesgeschäftsführer der SPÖ, ehem. Journalist der "Kronen Zeitung" Platz. Corinna Milborn moderiert. Ganze Folge vom 04.05.2015
