Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pro und Contra

Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 04.05.2015

PULS 4Staffel 1Folge 124vom 04.05.2015
Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 04.05.2015

Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 04.05.2015Jetzt kostenlos streamen

Pro und Contra

Folge 124: Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 04.05.2015

51 Min.Folge vom 04.05.2015Ab 6

Wie gefährlich ist die Abhängigkeit zwischen Politik und Medien? In „Pro und Contra“ diskutieren u.a. Wutbürger Roland Düringer, ÖVP-Generalsekretär Gernot Blümel und Kurier-Chefredakteur Helmut Brandstätter. Außerdem nehmen Christian Nusser, Chefredakteur, Tageszeitung "Heute" und Josef Kalina, Eigentümer der PR-Agentur "Unique Relations", ehem. Bundesgeschäftsführer der SPÖ, ehem. Journalist der "Kronen Zeitung" Platz. Corinna Milborn moderiert. Ganze Folge vom 04.05.2015

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Pro und Contra
PULS 4
Pro und Contra

Pro und Contra

Alle 5 Staffeln und Folgen