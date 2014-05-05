Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 05.05.2014Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 125: Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 05.05.2014
53 Min.Folge vom 05.05.2014Ab 6
Ex-Bundeskanzler Wolfgang Schüssel hat sich im Gespräch mit PULS 4 Infodirektorin Corinna Milborn und Die Presse-Chefredakteur Rainer Nowak und OMV-Boss Gerhard Roiss erstmals öffentlich zur aktuellen Hypo-Krise geäußert. Ganze Folge vom 05.05.2014
