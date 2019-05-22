Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Ibiza-Affäre erschüttert Österreich: Wer steckt hinter dem Video?

PULS 4Staffel 1Folge 142vom 22.05.2019
Folge 142: Die Ibiza-Affäre erschüttert Österreich: Wer steckt hinter dem Video?

52 Min.Folge vom 22.05.2019Ab 6

Wer ist Julian H., Deckname Julian Thaler, der Johann Gudenus mit der vermeintlichen Oligarchen-Tochter zusammengebracht hat – und damit den größten Politskandal der jüngeren österreichischen Politgeschichte ausgelöst hat? Sascha Wandl, Sicherheitsberater, kennt ihn und sagt dem Magazin Profil: "Ich habe ihn ausgebildet. Die ganze Ibiza-Geschichte trägt meine Handschrift. Ich war in diese Sache allerdings nicht involviert.“

