Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 26.05.2014

PULS 4Staffel 1Folge 146vom 26.05.2014
51 Min.Folge vom 26.05.2014Ab 6

Die Liste der Probleme ist lang: In Südeuropa grassiert eine noch nie dagewesene Arbeitslosigkeit, die vor allem bei Jugendlichen dramatisch hoch ist. Die Eurokrise hätte die Währung beinahe zu Fall gebracht. Steigende Staatsschulden in fast jedem Mitgliedsland. Und: Vor den Toren Europas ereignen sich regelmäßig nicht vorstellbare Flüchtlingsdramen. Ganze Folge vom 26.05.2014

PULS 4
