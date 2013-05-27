Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 1Folge 147vom 27.05.2013
Folge 147: Pro und Contra vom 27.05.2013

50 Min.Folge vom 27.05.2013

Fast keine Schulstunde kommt heute ohne nerviges Handy-Klingeln aus. Die Lehrer in ganz Österreich beschweren sich daher, dass Ihre Schüler viel mehr mit ihren Smartphones als mit dem Unterricht beschäftigt sind.Und auch für uns Erwachsene wird das Handy immer mehr zur Belastung. Denn die ständige Erreichbarkeit wird für viele Menschen zum akuten Problem. Das ständige Abrufen von Mails und SMS sorgt dafür, dass ein Abschalten vom Berufsalltag auch nach dem Verlassen des Arbeitsplatzes nur mehr schwer möglich ist. Corinna Milborn diskutiert darüber unter anderem mit Rudi Klausnitzer. Ganze Folge vom 27.05.2013

