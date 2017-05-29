Rot-blau im Bund: Soll die FPÖ in die nächste Regierung?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 149: Rot-blau im Bund: Soll die FPÖ in die nächste Regierung?
Wird Heinz-Christian Strache bald mitregieren? Eine FPÖ-Regierungsbeteiligung ist zur Zeit nur mehr für die Grünen tabu. Die SPÖ tut sich zwar schwer ihr Verhältnis zur FPÖ zu klären, ein „No-Go“ ist eine rot-blaue Koalition allerdings nicht mehr. Ein Kriterienkatalog für künftige Koalitionen soll helfen, eine Mitgliederbefragung den Weg zu rot-blau ebnen. Auf Landesebene existiert ja bereits eine rot-blaue Regierung. Bei der Frage „weiter mit der ÖVP oder künftig mit der FPÖ“ bekam Niessl im Burgenland von 80% der Parteimitglieder ein „Ja“. Kann das „Modell Burgenland“ nun tatsächlich auch für den Bund wegweisend sein? Ist die Vranitzky-Doktrin sowie der gültige SPÖ-Parteitagsbeschluss - keine Koalition mit den Freiheitlichen auf Bundesebene - obsolet geworden? Soll die FPÖ in die nächste Regierung.
