Pro und Contra vom 10.06.2013Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 161: Pro und Contra vom 10.06.2013
53 Min.Folge vom 10.06.2013Ab 6
Nach dem Jahrhunderthochwasser 2013 ist die Zerstörung groß. Jetzt gehen die Wassermassen zwar zurück, aber viele Opfer bleiben zurück. Oft stehen sie vor den Trümmern ihrer Existenz. Aber wie kann den Opfern wirklich geholfen werden? Darüber diskutierte Corinna Milborn unter anderem mit Minister Mitterlehner, Staatssekretär Schieder oder Werner Kogler. Ganze Folge vom 10.06.2013
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pro und Contra
Alle 5 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Puls4