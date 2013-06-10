Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pro und Contra

Pro und Contra vom 10.06.2013

PULS 4Staffel 1Folge 161vom 10.06.2013
Pro und Contra vom 10.06.2013

Pro und Contra vom 10.06.2013Jetzt kostenlos streamen

Pro und Contra

Folge 161: Pro und Contra vom 10.06.2013

53 Min.Folge vom 10.06.2013Ab 6

Nach dem Jahrhunderthochwasser 2013 ist die Zerstörung groß. Jetzt gehen die Wassermassen zwar zurück, aber viele Opfer bleiben zurück. Oft stehen sie vor den Trümmern ihrer Existenz. Aber wie kann den Opfern wirklich geholfen werden? Darüber diskutierte Corinna Milborn unter anderem mit Minister Mitterlehner, Staatssekretär Schieder oder Werner Kogler. Ganze Folge vom 10.06.2013

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Pro und Contra
PULS 4
Pro und Contra

Pro und Contra

Alle 5 Staffeln und Folgen