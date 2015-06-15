Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4 lädt zur großen Bildungsarena: Mit Regierungsvertretern, Experten und Betroffenen, die sich den Fragen zur Zukunft der Bildung aus dem Publikum stellen. PULS 4-Infochefin Corinna Milborn und Top-Journalist Peter Rabl haken nach: Was sollen Kinder heutzutage lernen? Welche Schule braucht es? Wann beginnt die Bildung? Wie sieht die PädagogIn von morgen aus? Ganze Folge vom 15.06.2015

