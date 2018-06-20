Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra

12 Stunden-Tag – Ausbeutung oder mehr Freiheit für alle?

PULS 4 Staffel 1 Folge 171 vom 20.06.2018
12 Stunden-Tag – Ausbeutung oder mehr Freiheit für alle?

Folge 171: 12 Stunden-Tag – Ausbeutung oder mehr Freiheit für alle?

51 Min.Folge vom 20.06.2018Ab 6

„Hackeln bis zum Umfallen“, und das bei „Lohn- und Gesundheitsraub“ durch „Konzernkanzler Kurz“: SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher kann der Arbeitszeitreform von Türkis-Blau wenig abgewinnen. Unterstützer der Regierung von Industriellenvereinigung und Wirtschaftskammer sprechen von einer „Hetzkampagne“ von linker Seite. Mehr Gegenwind ist der Regierung in ihrem ersten halben Jahr nie entgegen geschlagen. Aber ist er berechtigt? Werden Arbeitnehmer künftig für gleich viel oder gar weniger Geld mehr arbeiten müssen – oder hilft die geplante Flexibilisierung sowohl Arbeitgebern als auch Arbeitnehmern?

