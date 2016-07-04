Pro und Contra vom 04.07.2016Jetzt kostenlos streamen
Folge 186: Pro und Contra vom 04.07.2016
52 Min.Folge vom 04.07.2016
Die Stichwahl ist aufgehoben, statt Sommerloch warten nun drei Monate Wahlkampf auf uns. Kann Norbert Hofer im zweiten Anlauf das Ergebnis umdrehen? Darüber diskutiert Corinna Milborn mit ihren Gästen: Heide Schmidt, FPÖ-Präsidentschaftskandidatin und Van der Bellen-Unterstützerin, Dieter Böhmdorfer, Anwalt der FPÖ im Anfechtungsverfahren, Herbert Lackner, Journalist, profil, Stefan Petzner, ehem. Pressesprecher von Jörg Haider und Karin Cvrtila, Meinungsforschungsinstitut OGM. Ganze Folge vom 04.07.2016
