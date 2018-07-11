Pro & Contra Spezial: Sind Pornos schädlich für die Gesellschaft? Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 192: Pro & Contra Spezial: Sind Pornos schädlich für die Gesellschaft?
50 Min.Folge vom 11.07.2018Ab 6
Im Sommer legt „Pro und Contra“ den Fokus auf die vielen Facetten von Sexualität. Dabei diskutieren bei PULS 4 Infochefin Corinna Milborn u.a. Prominente, Pornostars, KirchenvertreterInnen und WissenschaftlerInnen kontroverse Themen rund um Sex, Liebe und Beziehungen. In der ersten Sendung liegt der Fokus auf dem Themengebiet "Pornographie". Sind Pornos schädlich, insbesondere für junge Menschen? Verrohen sie die Gesellschaft? Und wie kann ein gesunder Umgang mit Pornographie aussehen?
