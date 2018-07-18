Pro & Contra Spezial: Wo liegt die Grenze zwischen Flirt und Belästigung?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 199: Pro & Contra Spezial: Wo liegt die Grenze zwischen Flirt und Belästigung?
53 Min.Folge vom 18.07.2018Ab 6
In der zweiten Sendung diskutieren die Gäste über das Verhältnis zwischen Männern und Frauen nach #metoo. Braucht man künftig eine schriftliche Einverständniserklärung vor dem Sex? Ist ein Kompliment schon ein Übergriff? Und kommen wir so dem Ziel der Gleichberechtigung und des gegenseitigen Respekts näher – oder ist bald alles verboten und kommt ein „neuer Puritanismus“ auf uns zu?
