Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 20.01.2014
53 Min.Folge vom 20.01.2014Ab 6
Seit nicht einmal drei Wochen haben Rumänen und Bulgaren freien Zugang auf den österreichischen Arbeitsmarkt. Kommt es jetzt zum befürchteten Massenansturm von Billigarbeitskräften? Ganze Folge vom 20.01.2014
