Folge 224: Das PULS 4 Vizekanzlergespräch vom 12.08.2013
Corinna Milborn interviewt Vizekanzler und ÖVP-Chef Michael Spindelegger. Rechtzeitig vor den Nationalratswahlen am 29. September spricht sie mit ihm über seine Bilanz zur Koalition. Er steckt mitten im Wahlkampf und hat noch 7 Wochen Zeit, um zu überzeugen. Michael Spindelegger hat ein Ziel, er will Bundeskanzler werden. Wie er das schaffen will, dass erzählt er im Vizekanzlergespräch auf PULS 4. Ganze Folge vom 12.08.2013
