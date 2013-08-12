Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra

Das PULS 4 Vizekanzlergespräch vom 12.08.2013

PULS 4Staffel 1Folge 224vom 12.08.2013
Das PULS 4 Vizekanzlergespräch vom 12.08.2013

Pro und Contra

Folge 224: Das PULS 4 Vizekanzlergespräch vom 12.08.2013

26 Min.Folge vom 12.08.2013Ab 6

Corinna Milborn interviewt Vizekanzler und ÖVP-Chef Michael Spindelegger. Rechtzeitig vor den Nationalratswahlen am 29. September spricht sie mit ihm über seine Bilanz zur Koalition. Er steckt mitten im Wahlkampf und hat noch 7 Wochen Zeit, um zu überzeugen. Michael Spindelegger hat ein Ziel, er will Bundeskanzler werden. Wie er das schaffen will, dass erzählt er im Vizekanzlergespräch auf PULS 4.

Pro und Contra
PULS 4
Pro und Contra

Pro und Contra

