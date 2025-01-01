Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra der PULS 4 News-Talk vom 23.01.2017

PULS 4Staffel 1Folge 23
52 Min.Ab 6

Bundeskanzler Christian Kern disktuiert live eine Stunde mit Unternehmerinnen und Unternehmern sowie mit Star-Rapper Nazar. Nach dem "PULS 4 News Spezial" mit Bundeskanzler Kern analysiert Thomas Mohr mit seinen Gästen die Performance des Kanzlers und die Umsetzbarkeit seines "Plan A".

