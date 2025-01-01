Pro und Contra - Der AustriaNews Talk mit Manuela Raidl / Debatte um Fußfessel-Urteil: Gerechte Strafe für Sexualstraftäter?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 240: Pro und Contra - Der AustriaNews Talk mit Manuela Raidl / Debatte um Fußfessel-Urteil: Gerechte Strafe für Sexualstraftäter?
Ein Vergewaltiger aus Salzburg muss nicht ins Gefängnis, sondern darf mit Fußfessel in den Hausarrest. Opfervertreter sprechen sich in diesem Fall klar gegen eine solche Maßnahme aus - die Fußfessel sei in Bezug auf die Schwere der Tat nicht akzeptabel. Wegsperren ist auch keine Lösung, meint die Gegenseite und weiß: Auch der Fußfessel-Arrest hat strengste Auflagen. Über gerechte Strafen und den Umgang mit Sexualstraftätern diskutiert Manuela Raidl mit Rosa Logar, der Geschäftsführerin der Interventionsstelle gegen familiäre Gewalt, dem Strafverteidiger Rudolf Mayer, Peter Prechtl, dem stellvertretenden Leiter der Vollzugsdirektion im Justizministerium und Andreas Zembaty, dem Sprecher der Organisation NEUSTART.
