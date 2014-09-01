Zum Inhalt springenBarrierefrei
Brauchen wir einen Neustart? Welche Visionen hat die österreichische Außenpolitik? Das diskutiert Außenminister Sebastian Kurz unter anderem mit dem ehemaligen tschechischen Außenminister Karel Schwarzenberg, der Russland-Expertin Susanne Scholl und Rami Ali, dem Obmann der ägypisch-österreichischen Jugend. Ganze Folge vom 01.09.2014

