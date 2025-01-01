Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pro und Contra

Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk / Visionen für Österreich - Brauchen wir einen Neustart?

PULS 4Staffel 1Folge 251
Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk / Visionen für Österreich - Brauchen wir einen Neustart?

Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk / Visionen für Österreich - Brauchen wir einen Neustart?Jetzt kostenlos streamen

Pro und Contra

Folge 251: Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk / Visionen für Österreich - Brauchen wir einen Neustart?

32 Min.Ab 6

Bundeskanzler Werner Faymann, PULS 4-Gründer Markus Breitenecker und ÖIAG-Chef und Ex-Magna-Manager Siegfried Wolf diskutieren in "Pro & Contra - Der PULS 4 News-Talk": Ist der Unmut der Bürger durch die Sozialdemokratie aufzuhalten oder fehlen Rezepte und Visionen für die heutige Lebensrealität? Warum gibt es in so einem reichen Land wie Österreich noch immer so viele "Arme"? Und was kann Bundeskanzler Werner Faymann für sein Land bewegen?

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Pro und Contra
PULS 4
Pro und Contra

Pro und Contra

Alle 5 Staffeln und Folgen