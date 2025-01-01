Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk / Visionen für Österreich - Brauchen wir einen Neustart?Jetzt kostenlos streamen
Folge 251: Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk / Visionen für Österreich - Brauchen wir einen Neustart?
32 Min.
Bundeskanzler Werner Faymann, PULS 4-Gründer Markus Breitenecker und ÖIAG-Chef und Ex-Magna-Manager Siegfried Wolf diskutieren in "Pro & Contra - Der PULS 4 News-Talk": Ist der Unmut der Bürger durch die Sozialdemokratie aufzuhalten oder fehlen Rezepte und Visionen für die heutige Lebensrealität? Warum gibt es in so einem reichen Land wie Österreich noch immer so viele "Arme"? Und was kann Bundeskanzler Werner Faymann für sein Land bewegen?
