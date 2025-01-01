Pro und Contra - Der AustriaNews Talk / FPK - Hofübergabe an Kurt Scheuch: Kann der Kärntner Korruptions-Sumpf trocken gelegt werden?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 254: Pro und Contra - Der AustriaNews Talk / FPK - Hofübergabe an Kurt Scheuch: Kann der Kärntner Korruptions-Sumpf trocken gelegt werden?
Zielscheibe Kärnten: Die Korruptionsstaatsanwaltschaft hat dieser Tage südlich der Alpen alle Hände voll zu tun. Ermittlungsgebiet: Die Machenschaften der Wirtschaftstreibenden und Politiker, inklusive Landeshauptmänner. Die Palette reicht vom Hypo-Millionenhonorar für Steuerberater Dietrich Birnbacher, welches vermutlich als Parteienfinanzierung gedacht war, bis hin zu fragwürdigen Investoren-Gesprächen über die mögliche Erlangung von Staatsbürgerschaften. Für die "Part of the game"-Affäre wurde Ex-FPK-Chef Uwe Scheuch bereits verurteilt, wenn auch noch nicht rechtskräftig. Was wiederum seinen Bruder Kurt zum legendären "Kröten"-Sager gegen den verurteilenden Richter hingerissen haben soll. Beamtenbeleidigung, Korruption, illegale Parteienfinanzierung scheinen in Kärnten zu grassieren. Nun wollen alle Parteien, teils mit neuem Personal, die Wogen glätten. Doch können die neuen Gesichter - etwa Ex-Staatssekretär Wolfgang Waldner als neuer ÖVP Landesrat - den Korruptionssumpf trocken legen? Jürgen Peindl diskutiert mit FPK-Chef Kurt Scheuch, ÖVP Kärnten-Chef Gabriel Obernosterer, SPÖ-Parteiobmann Peter Kaiser und BZÖ-Mandatar Stefan Petzner.
