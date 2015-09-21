Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra Wahl-Spezial Oberösterreich vom 21.09.2015

52 Min.Folge vom 21.09.2015Ab 6

Zum letzten Mal vor der Wahl treffen ÖVP-Landeshauptmann Josef Pühringer, Reinhold Entholzer (SPÖ), Manfred Haimbuchner (FPÖ) und Rudi Anschober (Die Grünen) am 21. September um 22:25 bei PULS 4-Infochefin Corinna Milborn aufeinander und stellen sich den Fragen der Bürger. Moderation: Corinna Milborn PULS 4 News - Pro und Contra Wahl-Spezial: Oberösterreich

