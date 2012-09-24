Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra

Das PULS 4 Herbstgespräch mit Frank Stronach

PULS 4Staffel 1Folge 268vom 24.09.2012
Das PULS 4 Herbstgespräch mit Frank Stronach

Pro und Contra

Folge 268: Das PULS 4 Herbstgespräch mit Frank Stronach

51 Min.Folge vom 24.09.2012Ab 6

Der austro-kanadische Milliardär Frank Stronach möchte die österreichische Innenpolitik aufmischen. Aber was sind seine Ziele? Das klärt unsere neue Moderatorin Corinna Milborn gemeinsam mit "Presse"-Chefredakteur Rainer Nowak im "PULS 4 Herbstgespräch". In der etablierten Parteienlandschaft herrscht Unruhe, seit Frank Stronach angekündigt hat, in Österreich Politik zu machen. Wie geht es weiter? Wird er selbst ins Parlament gehen? Wie denkt er über die aktuellen Ereignissen in der österreichischen Innenpolitik? Will der Milliardär Österreich wirklich retten - oder kaufen? Ganze Folge vom 24.09.2012.

Pro und Contra
PULS 4
Pro und Contra

Pro und Contra

