Das PULS 4 Herbstgespräch mit Frank StronachJetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 268: Das PULS 4 Herbstgespräch mit Frank Stronach
51 Min.Folge vom 24.09.2012Ab 6
Der austro-kanadische Milliardär Frank Stronach möchte die österreichische Innenpolitik aufmischen. Aber was sind seine Ziele? Das klärt unsere neue Moderatorin Corinna Milborn gemeinsam mit "Presse"-Chefredakteur Rainer Nowak im "PULS 4 Herbstgespräch". In der etablierten Parteienlandschaft herrscht Unruhe, seit Frank Stronach angekündigt hat, in Österreich Politik zu machen. Wie geht es weiter? Wird er selbst ins Parlament gehen? Wie denkt er über die aktuellen Ereignissen in der österreichischen Innenpolitik? Will der Milliardär Österreich wirklich retten - oder kaufen? Ganze Folge vom 24.09.2012.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pro und Contra
Alle 5 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Puls4