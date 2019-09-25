Pro und Contra Spezial – Die besten Momente des WahlkampfsJetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 268: Pro und Contra Spezial – Die besten Momente des Wahlkampfs
55 Min.Folge vom 25.09.2019Ab 6
Die besten Sager, die stärksten Diskussionen, die größten Überraschungen: In einem „Pro und Contra Spezial“ blickt PULS 4 Info-Chefin Corinna Milborn gemeinsam mit hochkarätigen JournalistInnen und ExpertInnen zurück auf die einprägsamsten Momente der SpitzenkandidatInnen im Wahlkampf. Und davon gibt es viele – ob im direkten und ungefilterten Gespräch mit den BürgerInnen in der PULS 24 Wahlarena, in emotionsgeladenen 1-zu-1-Duellen mit den anderen SpitzenkandidatInnen oder in der großen Privat-TV Elefantenrunde.
