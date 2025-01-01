Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra - Der AustriaNews Talk / Ungerechte Welt: Warum werden die Reichen immer reicher, die Armen immer ärmer?

PULS 4Staffel 1Folge 275
18 Min.Ab 6

Thema: "Ungerechte Welt: Warum werden die Reichen immer reicher, die Armen immer ärmer?" / Gäste: Jean Ziegler- Globalisierungskritiker und Autor, ehem. UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung; Reinhold Lopatka - Staatssekretär im Außenministerium, ÖVP; Jutta Ditfurth - Mitglied der Ökologischen Linken; Eric Frey - Journalist, Der Standard ...

