PRO & CONTRA - Spezial: "Was schützt vor Terror? Mauern, Überwachung, Sozialarbeit?“

PULS 4Staffel 1Folge 277vom 04.10.2017
45 Min.Folge vom 04.10.2017Ab 6

Ein spezieller Themenabend auf PULS 4: hochbrisant mit einem bislang noch nicht gezeigtem Einblick in die abstruse, erschütternde Welt des IS-Kalifats und die Psyche seiner Anhänger. Gäste: • Peter Gridling – Direktor des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung • Joachim Gerhard - Vater, der seine beiden Söhne an den IS verloren hat • Thomas Schmidinger - Politikwissenschaftler, Dschihadismusexperte • Carla Amina Baghajati – Mitglied im Obersten Rat der Islamischen Glaubensgemeinschaft

