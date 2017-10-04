PRO & CONTRA - Spezial: "Was schützt vor Terror? Mauern, Überwachung, Sozialarbeit?“Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 277: PRO & CONTRA - Spezial: "Was schützt vor Terror? Mauern, Überwachung, Sozialarbeit?“
45 Min.Folge vom 04.10.2017Ab 6
Ein spezieller Themenabend auf PULS 4: hochbrisant mit einem bislang noch nicht gezeigtem Einblick in die abstruse, erschütternde Welt des IS-Kalifats und die Psyche seiner Anhänger. Gäste: • Peter Gridling – Direktor des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung • Joachim Gerhard - Vater, der seine beiden Söhne an den IS verloren hat • Thomas Schmidinger - Politikwissenschaftler, Dschihadismusexperte • Carla Amina Baghajati – Mitglied im Obersten Rat der Islamischen Glaubensgemeinschaft
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pro und Contra
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Spezial, Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Puls4