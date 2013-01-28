Zum Inhalt springenBarrierefrei
Österreich ist in diesem Jahr in einem wahren Superwahljahr. Allein vier Landtage und der Nationalrat werden neue gewählt. Einer, der die österreichische, politische Landschaft aufmischen möchte, ist Frank Stronach. Aber kann der Unternehmer mit seinem "Team Stronach" die Politik im Land wirklich aufmischen? Wem wird er am meisten Stimmen weg nehmen? Darüber diskutierte Florian Danner live mit Frank Stronach und Journalisten. Ganze Folge vom 28.01.2013

