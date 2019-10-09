Zum Inhalt springenBarrierefrei
Nach dem Fünffachmord in Kitzbühel: Woher kommt die Gewalt?

PULS 4Staffel 1Folge 282vom 09.10.2019
Folge 282: Nach dem Fünffachmord in Kitzbühel: Woher kommt die Gewalt?

55 Min.Folge vom 09.10.2019Ab 6

Vergangenen Sonntag erschießt ein Mann seine Ex-Freundin, ihre Familie und ihren neuen Freund. Grund: Eifersucht. Ersten Vermutungen zufolge dürfte er die Trennung nicht überwunden haben. Vor allem Männer neigen dazu auf psychische Verletzungen mit Gewalt zu reagieren – die Opfer sind dann sehr oft Frauen: In keinem EU-Land ist der Anteil weiblicher Opfer bei Tötungsdelikten höher als in Österreich. Was geht in Menschen vor, die zur Waffe greifen und wie können diese Morde in Zukunft verhindert werden? Und warum glauben Männer oft – Frauen wären ihr Eigentum? Ist ein falsches Männerbild schuld an der Gewalt?

PULS 4
