Pro und Contra Spezial: Mythos Jörg HaiderJetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 283: Pro und Contra Spezial: Mythos Jörg Haider
66 Min.Folge vom 10.10.2018Ab 6
Für ein "Pro und Contra Spezial" holt PULS 4 Star-Moderator Elmar Oberhauser zurück vor die Kamera. Anlässlich des zehnten Todestages von Jörg Haider diskutiert der ehemalige ORF-Informationsdirektor, ZIB 2-Chef und legendäre Interviewer am Mittwoch, den 10. Oktober um 22.50 Uhr mit Wegbegleitern, Unterstützern und politischen Gegnern des früheren Kärntner Landeshauptmanns.
Pro und Contra
Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
