Pro und Contra

Pro und Contra Spezial: Mythos Jörg Haider

PULS 4Staffel 1Folge 283vom 10.10.2018
66 Min.Folge vom 10.10.2018Ab 6

Für ein "Pro und Contra Spezial" holt PULS 4 Star-Moderator Elmar Oberhauser zurück vor die Kamera. Anlässlich des zehnten Todestages von Jörg Haider diskutiert der ehemalige ORF-Informationsdirektor, ZIB 2-Chef und legendäre Interviewer am Mittwoch, den 10. Oktober um 22.50 Uhr mit Wegbegleitern, Unterstützern und politischen Gegnern des früheren Kärntner Landeshauptmanns.

PULS 4
