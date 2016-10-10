Pro und Contra der PULS 4 News Talk vom 10.10.2016 Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 284: Pro und Contra der PULS 4 News Talk vom 10.10.2016
52 Min.Folge vom 10.10.2016Ab 6
Frauenrechte oder Recht auf Leben: Was zählt mehr? Schwangerschaftsabbruch wird in Europa wieder zum Thema. Sind Errungenschaften der Frauenrechtsbewegung in Gefahr und will die Gesellschaft eine Abweichung von der liberalen Gesellschaftspolitik?
