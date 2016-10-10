Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra der PULS 4 News Talk vom 10.10.2016

PULS 4Staffel 1Folge 284vom 10.10.2016
Folge 284: Pro und Contra der PULS 4 News Talk vom 10.10.2016

52 Min.Folge vom 10.10.2016Ab 6

Frauenrechte oder Recht auf Leben: Was zählt mehr? Schwangerschaftsabbruch wird in Europa wieder zum Thema. Sind Errungenschaften der Frauenrechtsbewegung in Gefahr und will die Gesellschaft eine Abweichung von der liberalen Gesellschaftspolitik?

