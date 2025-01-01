Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pro und Contra

Pro und Contra - Der AustriaNews Talk / Hat die EU den Friedensnobelpreis verdient?

PULS 4Staffel 1Folge 289
Pro und Contra - Der AustriaNews Talk / Hat die EU den Friedensnobelpreis verdient?

Pro und Contra - Der AustriaNews Talk / Hat die EU den Friedensnobelpreis verdient?Jetzt kostenlos streamen

Pro und Contra

Folge 289: Pro und Contra - Der AustriaNews Talk / Hat die EU den Friedensnobelpreis verdient?

36 Min.Ab 6

Thema: "Hat die EU den Friedensnobelpreis verdient?" / Gäste: Thilo Sarrazin - Skandalautor und Eurokritiker; Johannes Voggenhuber - ehemaliger Europa-Abgeordneter der Grünen; Andreas Mölzer - freiheitlicher Delegationsleiter im EU-Parlament; Michael Theurer - Stv. Vorsitzender der FDP im Europäischen Parlament und Vorsitzender des Haushaltskontrollausschusses ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Pro und Contra
PULS 4
Pro und Contra

Pro und Contra

Alle 5 Staffeln und Folgen