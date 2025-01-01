Pro und Contra - Der AustriaNews Talk / Hat die EU den Friedensnobelpreis verdient?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 289: Pro und Contra - Der AustriaNews Talk / Hat die EU den Friedensnobelpreis verdient?
36 Min.Ab 6
Thema: "Hat die EU den Friedensnobelpreis verdient?" / Gäste: Thilo Sarrazin - Skandalautor und Eurokritiker; Johannes Voggenhuber - ehemaliger Europa-Abgeordneter der Grünen; Andreas Mölzer - freiheitlicher Delegationsleiter im EU-Parlament; Michael Theurer - Stv. Vorsitzender der FDP im Europäischen Parlament und Vorsitzender des Haushaltskontrollausschusses ...
Pro und Contra
