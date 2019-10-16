Türken gegen Kurden – Wie reagieren auf Erdogans Einmarsch?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 289: Türken gegen Kurden – Wie reagieren auf Erdogans Einmarsch?
52 Min.Folge vom 16.10.2019Ab 6
„Operation Friedensquelle“ nennt der türkische Präsident Erdogan das Vorgehen seiner Truppen gegen die kurdischen Truppen in Nordsyrien. Er spricht von Selbstverteidigung und sieht im Grenzgebiet einen Hort für kurdische Terroristen. Die Kurden wiederum fürchten nun einen Genozid und verbünden sich sogar mit dem früheren Erzfeind, dem syrischen Präsidenten Assad. EU und USA sehen mehr oder weniger tatenlos zu, wie sich der Konflikt weiter zuspitzt. Wer ist schuld an der erneuten Eskalation? Wie können weitere Tote verhindert werden? Und was sollen EU und USA jetzt machen?
Pro und Contra
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Puls4