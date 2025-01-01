Pro und Contra - Der AustriaNews Talk / Barack Obama gegen Mitt Romney - wer gewinnt den Kampf ums Weiße Haus?Jetzt kostenlos streamen
Thema: "Barack Obama gegen Mitt Romney - wer gewinnt den Kampf ums Weiße Haus?" / Gäste: Helene von Damm - ehem. US-Botschafterin in Wien und Beraterin von US-Präsident Ronald Reagan; David Harnasch - Chefredakteur des Magazins "Liberal", Mitglied Journalisten-Netzwerk "Die Achse des Guten" und Romney-Unterstützer; Eric Frey - Journalist "Der Standard"; Georg Hoffmann-Ostenhof - Kolumnist "Profil" und Obama-Befürworter
