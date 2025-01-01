Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 24.10.2016Jetzt kostenlos streamen
Folge 297: Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 24.10.2016
51 Min.Ab 6
Muss man als offene Gesellschaft akzeptieren, dass Menschen diese Offenheit ablehnen? Ist das Tragen einer Burka persönliche Entscheidung oder Zwang von außen? Und würde ein Verbot die Frauen befreien oder dazu führen, dass sie gar nicht mehr auf die Straße gehen können?
