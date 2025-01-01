Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 24.10.2016

PULS 4Staffel 1Folge 297
51 Min.Ab 6

Muss man als offene Gesellschaft akzeptieren, dass Menschen diese Offenheit ablehnen? Ist das Tragen einer Burka persönliche Entscheidung oder Zwang von außen? Und würde ein Verbot die Frauen befreien oder dazu führen, dass sie gar nicht mehr auf die Straße gehen können?

PULS 4
