Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pro und Contra

Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 24.10.2018

PULS 4Staffel 1Folge 297
Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 24.10.2018

Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 24.10.2018Jetzt kostenlos streamen

Pro und Contra

Folge 297: Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 24.10.2018

53 Min.Ab 6

Einen heißen Herbst hatte die Gewerkschaft angekündigt um gegen wichtige Reformvorhaben der Regierung zu protestieren, vor allem den 12-Stunden-Tag. Auch mit der Reform der Sozialversicherungen haben die Arbeitnehmer keine Freude, sie verlieren an Macht in den Institutionen. Und schließlich soll auch noch die Mindestsicherung gedeckelt werden - ein Gesetzesentwurf steht hier unmittelbar bevor. Neben ÖGB protestieren vor allem NGOs, etwa die Caritas, gegen diese Einschnitte. Die Regierung verteidigt ihre Pläne und propagiert ihrerseits Fairness für alle Österreicher. Doch wie gerecht sind die Maßnahmen wirklich? Gibt es in Österreich ein Ungleichgewicht zwischen Bevölkerungsgruppen? Wer wird bevorzugt, wer benachteiligt?

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Pro und Contra
PULS 4
Pro und Contra

Pro und Contra

Alle 5 Staffeln und Folgen