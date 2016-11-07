Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pro und Contra

Auma Obama exklusiv bei „Pro und Contra“

PULS 4Staffel 1Folge 312vom 07.11.2016
Auma Obama exklusiv bei „Pro und Contra“

Auma Obama exklusiv bei „Pro und Contra“Jetzt kostenlos streamen

Pro und Contra

Folge 312: Auma Obama exklusiv bei „Pro und Contra“

52 Min.Folge vom 07.11.2016Ab 6

Auma Obama spricht über ihr Engagement für Jugendliche in Afrika sprechen und erklärt, was für die Entwicklungspolitik der nächsten Jahre wichtig ist. Wie können sich junge Menschen nachhaltig einbringen und zum Beispiel Wahlen beeinflussen? Warum gibt es weltweit so starke gegensätzliche Pole bei Wahlen? Abschließend wird sie auf ihr Treffen mit Hillary Clinton eingehen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Pro und Contra
PULS 4
Pro und Contra

Pro und Contra

Alle 5 Staffeln und Folgen