Auma Obama exklusiv bei „Pro und Contra“Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 312: Auma Obama exklusiv bei „Pro und Contra“
52 Min.Folge vom 07.11.2016Ab 6
Auma Obama spricht über ihr Engagement für Jugendliche in Afrika sprechen und erklärt, was für die Entwicklungspolitik der nächsten Jahre wichtig ist. Wie können sich junge Menschen nachhaltig einbringen und zum Beispiel Wahlen beeinflussen? Warum gibt es weltweit so starke gegensätzliche Pole bei Wahlen? Abschließend wird sie auf ihr Treffen mit Hillary Clinton eingehen.
