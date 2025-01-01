#metoo zwischen berechtigtem Aufschrei und Hysterie – Die Männerrunde!Jetzt kostenlos streamen
Folge 317: #metoo zwischen berechtigtem Aufschrei und Hysterie – Die Männerrunde!
Viele Männer fühlen sich in der Debatte nicht richtig repräsentiert und sind verunsichert wie sie jetzt mit Frauen umgehen sollen. Einige betrachten die Debatte als überzogen oder sehen nur Kavaliersdelikte, andere sagen die Diskussion ist längst überfällig.
