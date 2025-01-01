Pro und Contra der PULS 4 News Talk vom 14.11.2016 Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 319: Pro und Contra der PULS 4 News Talk vom 14.11.2016
53 Min.Ab 6
Wutwähler und Hassposter - Sind Emotionen wichtiger als Fakten? Donald Trump hat mit seinem Emotionen-Wahlkampf Hillary Clinton besiegt. Die hatte einen Großteil von Medien, Kultur und Politik auf ihrer Seite, am Ende verlor der Polit-Profi dennoch gegen den impulsiven Quereinsteiger.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pro und Contra
Alle 5 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Puls4