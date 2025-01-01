Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra der PULS 4 News Talk vom 14.11.2016

PULS 4Staffel 1Folge 319
53 Min.Ab 6

Wutwähler und Hassposter - Sind Emotionen wichtiger als Fakten? Donald Trump hat mit seinem Emotionen-Wahlkampf Hillary Clinton besiegt. Die hatte einen Großteil von Medien, Kultur und Politik auf ihrer Seite, am Ende verlor der Polit-Profi dennoch gegen den impulsiven Quereinsteiger.

PULS 4
