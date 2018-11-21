Sollen nur Ärzte heilen dürfen?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 325: Sollen nur Ärzte heilen dürfen?
52 Min.Folge vom 21.11.2018Ab 6
Eine viel diskutierte Gesetzesänderung sollte diese Woche im Parlament eingebracht werden. Grundlegender Gedanke: Kurpfuschern, Scharlatanen und dubiosen Heilern soll das Handwerk gelegt werden. Die Regierung will komplementär- und alternativmedizinische Heilverfahren an den Arztberuf knüpfen. Nun fürchten Osteopathen und Co., dass sie künftig ihrem Geschäft nicht mehr nachgehen dürfen.
Pro und Contra
