Pro und Contra

Sollen nur Ärzte heilen dürfen?

PULS 4Staffel 1Folge 325vom 21.11.2018
Sollen nur Ärzte heilen dürfen?

Folge 325: Sollen nur Ärzte heilen dürfen?

52 Min.Folge vom 21.11.2018Ab 6

Eine viel diskutierte Gesetzesänderung sollte diese Woche im Parlament eingebracht werden. Grundlegender Gedanke: Kurpfuschern, Scharlatanen und dubiosen Heilern soll das Handwerk gelegt werden. Die Regierung will komplementär- und alternativmedizinische Heilverfahren an den Arztberuf knüpfen. Nun fürchten Osteopathen und Co., dass sie künftig ihrem Geschäft nicht mehr nachgehen dürfen.

PULS 4
