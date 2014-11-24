Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pro und Contra

Pro und Contra - der PULS 4 News Talk vom 24.11.2014

PULS 4Staffel 1Folge 328vom 24.11.2014
Pro und Contra - der PULS 4 News Talk vom 24.11.2014

Pro und Contra - der PULS 4 News Talk vom 24.11.2014Jetzt kostenlos streamen

Pro und Contra

Folge 328: Pro und Contra - der PULS 4 News Talk vom 24.11.2014

52 Min.Folge vom 24.11.2014Ab 6

Die Stimmung zwischen Europa und Russland ist so schlecht wie schon lange nicht. Seit der Ukraine-Krise hat sich das Verhältnis zwischen Europa und der Großmacht Russland in den letzten Monaten spürbar verschlechtert. Auf beiden Seiten verschärft sich die Rhetorik: Gegenseitig wirft man sich vor, den Konflikt anzuheizen. Mit Corinna Milborn diskutieren unter anderem der ehemalige Grüne Europaabgeordnete Johannes Voggenhuber, "Putin-Versteher" Dirk Müller und "Standard"-Journalist Eric Frey. Ganze Folge vom 24.11.2014

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Pro und Contra
PULS 4
Pro und Contra

Pro und Contra

Alle 5 Staffeln und Folgen