Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pro und Contra

Pro und Contra der PULS 4 News Talk vom 02.02.2015

PULS 4Staffel 1Folge 33vom 02.02.2015
Pro und Contra der PULS 4 News Talk vom 02.02.2015

Pro und Contra der PULS 4 News Talk vom 02.02.2015Jetzt kostenlos streamen

Pro und Contra

Folge 33: Pro und Contra der PULS 4 News Talk vom 02.02.2015

52 Min.Folge vom 02.02.2015Ab 6

Wien steht zurzeit im Banne zweier höchst umstrittener Demonstrationen: Die Aktivisten gegen den rechten Akademikerball sorgen für Chaos. Am Montag kommt es zum ersten Mal zu einer PEGIDA-Kundgebung in Österreich. Die in Deutschland gegründete Bewegung hat mit seiner islamkritischen Haltung die deutsche Innenpolitik aufgewühlt - jetzt versucht der Österreich-Ableger dasselbe hierzulande zu erreichen. Wohin führen die Demos von Links und Rechts und spalten diese die Gesellschaft? Ganze Folge vom 02.02.2015

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Pro und Contra
PULS 4
Pro und Contra

Pro und Contra

Alle 5 Staffeln und Folgen