Folge 33: Pro und Contra der PULS 4 News Talk vom 02.02.2015
Folge vom 02.02.2015
Wien steht zurzeit im Banne zweier höchst umstrittener Demonstrationen: Die Aktivisten gegen den rechten Akademikerball sorgen für Chaos. Am Montag kommt es zum ersten Mal zu einer PEGIDA-Kundgebung in Österreich. Die in Deutschland gegründete Bewegung hat mit seiner islamkritischen Haltung die deutsche Innenpolitik aufgewühlt - jetzt versucht der Österreich-Ableger dasselbe hierzulande zu erreichen. Wohin führen die Demos von Links und Rechts und spalten diese die Gesellschaft? Ganze Folge vom 02.02.2015
