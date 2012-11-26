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Pro und Contra

Pro und Contra vom 26.11.2012

PULS 4Staffel 1Folge 331vom 26.11.2012
Pro und Contra vom 26.11.2012

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Folge 331: Pro und Contra vom 26.11.2012

51 Min.Folge vom 26.11.2012Ab 6

Ernst Strasser, einst Sunnyboy der ÖVP, steht jetzt vor Gericht. Er bot seine Dienste als Lobbyist an, während er selbst im EU-Parlament saß und wurde dabei von zwei Sunday Times Journalisten gefilmt. Ein Fall für die Höchststrafe? Ein normaler Vorgang in Brüssel? Oder wollte Strasser tatsächlich nur vermeintliche Geheimdienstler auffliegen lassen? Darüber diskutierte Corinna Milborn in "Pro und Contra - Der AustriaNews Talk" unter anderem mit Strassers Anwalt Thomas Kralik und dem ehemaligen EU-Kommissar Franz Fischler. Ganze Folge vom 26.11.2012

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