Wurde bei sexuellen Übergriffen zu lange weggeschaut?

PULS 4Staffel 1Folge 331vom 27.11.2017
86 Min.Folge vom 27.11.2017Ab 6

Aufregung um ÖSV-Skandal: Die Ex-Skirennläuferin Nicola Werdenigg erhebt schwere Vorwürfe gegen den ÖSV und ist zu Gast bei „Pro und Contra“ - mit Corinna Milborn. ÖSV-Sportdirektor Hans Pum reagiert in der Sendung auf die Vorwürfe.

PULS 4
