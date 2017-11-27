Wurde bei sexuellen Übergriffen zu lange weggeschaut? Jetzt kostenlos streamen
Folge 331: Wurde bei sexuellen Übergriffen zu lange weggeschaut?
86 Min.Folge vom 27.11.2017Ab 6
Aufregung um ÖSV-Skandal: Die Ex-Skirennläuferin Nicola Werdenigg erhebt schwere Vorwürfe gegen den ÖSV und ist zu Gast bei „Pro und Contra“ - mit Corinna Milborn. ÖSV-Sportdirektor Hans Pum reagiert in der Sendung auf die Vorwürfe.
