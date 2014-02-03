Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra

Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 03.02.2014

PULS 4Staffel 1Folge 34vom 03.02.2014
Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 03.02.2014

Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 03.02.2014Jetzt kostenlos streamen

Pro und Contra

Folge 34: Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 03.02.2014

52 Min.Folge vom 03.02.2014Ab 6

Nie mehr Schule – anlässlich Notenvergabe, Mobbing und Leistungsdruck ein Wunsch vieler Kinder. Macht die Schule krank oder sind unsere Schüler einfach zu verweichlicht und brauchen strengere Regeln? Ganze Folge vom 03.02.2014

Weitere Folgen in Staffel 1

Pro und Contra
PULS 4
Pro und Contra

Pro und Contra

